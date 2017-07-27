Адвокат Саакашвили заявил о возможном аресте экс-губернатора после возвращения на Украину

Адвокат бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Павел Богомазов допускает, что политика могут арестовать сразу по его прибытии на Украину.

«Его (Саакашвили. — RT) могут арестовать по прибытии на Украину непосредственно при прохождении паспортного контроля. Его могут экстрадировать в Грузию. Между Украиной и Грузией есть договор о правовой помощи, где чётко предусмотрено, что лиц без гражданства могут выдавать. Тем более Грузия постоянно это требует», — рассказал Богомазов РИА Новости

Он также добавил, что адвокаты Саакашвили завершают работу по подготовке документов для обжалования указа президента Украины Петра Порошенко о лишении экс-губернатора гражданства в Высшем административном суде.

По данным агентства, иск может быть подан после решения самого Саакашвили.

26 июля в Государственной миграционной службе Украины сообщили, что Саакашвили лишён украинского гражданства.