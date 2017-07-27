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Адвокат Саакашвили заявил о возможном аресте экс-губернатора после возвращения на Украину
Адвокат бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Павел Богомазов допускает, что политика могут арестовать сразу по его прибытии на Украину.
«Его (Саакашвили. — RT) могут арестовать по прибытии на Украину непосредственно при прохождении паспортного контроля. Его могут экстрадировать в Грузию. Между Украиной и Грузией есть договор о правовой помощи, где чётко предусмотрено, что лиц без гражданства могут выдавать. Тем более Грузия постоянно это требует», — рассказал Богомазов РИА Новости.
Он также добавил, что адвокаты Саакашвили завершают работу по подготовке документов для обжалования указа президента Украины Петра Порошенко о лишении экс-губернатора гражданства в Высшем административном суде.
По данным агентства, иск может быть подан после решения самого Саакашвили.
Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Надежда Савченко считает незаконным решение президента Украины Петра Порошенко лишить Саакашвили украинского гражданства.
26 июля в Государственной миграционной службе Украины сообщили, что Саакашвили лишён украинского гражданства.
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