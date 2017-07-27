Al Arabiya: израильские силовики штурмуют двор мечети Аль-Акса

Израильские силовики штурмуют двор мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, передает Al Arabiya. Ранее более 100 человек получили ранения после того, как израильская полиция обстреляла палестинцев, вернувшихся в мечеть после двух недель протестов.

Ранее из мечети прозвучал призыв к возвращению к молитве.

палестинцы, довольные победой над израильскими полицейскими, вынужденными снять устройства обеспечения безопасности, потянулись в здания, однако обнаружили, что Израиль до сих пор держит перекрытыми ворота Баб-Хутты. Это вызвало негодование среди мусульман. Израильская полиция ответила шумовыми гранатами и слезоточивым газом.

В итоге ранения получили 113 человек.

В настоящее время полиция вновь перекрыла Львиные ворота.