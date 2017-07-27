В Киеве произошла потасовка между сторонниками Саакашвили и полицией

Как сообщает РИА Новости, участники акции, выступающие против лишения Саакашвили украинского гражданства, отправились от стелы Независимости по улице Институтской к зданию администрации президента Украины, где планировали продолжить акцию.



Однако полиция перекрыла улицу, в результате сторонники Саакашвили предприняли попытку прорыва оцепления силовиков.

По уточнённым данным, никто не задержан.



Ранее сообщалось, что партия Саакашвили «Движение новых сил» проводит вече на Майдане в Киеве.



Накануне Саакашвили лишили гражданства Украины.