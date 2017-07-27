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В Киеве произошла потасовка между сторонниками Саакашвили и полицией

Сторонники Саакашвили устроили потасовку в Киеве
Фото:
В Киеве сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили устроили потасовку с полицией недалеко от здания администрации президента.
Как сообщает РИА Новости, участники акции, выступающие против лишения Саакашвили украинского гражданства, отправились от стелы Независимости по улице Институтской к зданию администрации президента Украины, где планировали продолжить акцию.
Однако полиция перекрыла улицу, в результате сторонники Саакашвили предприняли попытку прорыва оцепления силовиков.
По уточнённым данным, никто не задержан.
Ранее сообщалось, что партия Саакашвили «Движение новых сил» проводит вече на Майдане в Киеве.
Накануне Саакашвили лишили гражданства Украины.
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