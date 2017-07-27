Главные события у вас в почте
СМИ: Саакашвили планирует в пятницу вернуться на Украину
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в пятницу планирует вернуться на Украину, сообщило в четверг украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на свои источники в окружении политика.
Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Бывший президент Грузии заявил, что будет добиваться законного права вернуться в страну. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. В пресс-службе партии "Движение новых сил", лидером которой является Саакашвили, сообщили, что политик находится в США.
"В пятницу Саакашвили собирается вернуться в Украину", — говорится в сообщении издания.
В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.
В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции. Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.
Оставить комментарий