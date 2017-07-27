СМИ: Саакашвили планирует в пятницу вернуться на Украину



Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в пятницу планирует вернуться на Украину, сообщило в четверг украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на свои источники в окружении политика.



Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Бывший президент Грузии заявил, что будет добиваться законного права вернуться в страну. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. В пресс-службе партии "Движение новых сил", лидером которой является Саакашвили, сообщили, что политик находится в США.

"В пятницу Саакашвили собирается вернуться в Украину", — говорится в сообщении издания.



В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

