CNN: американские военные заподозрили КНДР в пуске ракеты с подводной лодки

ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости . Американские военные обнаружили "необычайно подозрительные и беспрецедентные уровни" активности северокорейской подводной лодки, которые могут свидетельствовать об испытательном ракетном пуске, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники в Пентагоне

По их данным, речь идёт о так называемом холодном пуске, когда ракета выталкивается паром под высоким давлением, при этом ее двигатель запускается уже в воздухе. Военные полагают, что пуск был осуществлен на верфи "Синпо" 30 июля.