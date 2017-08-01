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CNN: американские военные заподозрили КНДР в пуске ракеты с подводной лодки
Фото: © AFP 2017 / Kim Won-Jin
ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Американские военные обнаружили "необычайно подозрительные и беспрецедентные уровни" активности северокорейской подводной лодки, которые могут свидетельствовать об испытательном ракетном пуске, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники в Пентагоне.
По их данным, речь идёт о так называемом холодном пуске, когда ракета выталкивается паром под высоким давлением, при этом ее двигатель запускается уже в воздухе. Военные полагают, что пуск был осуществлен на верфи "Синпо" 30 июля.
В настоящий момент Совет безопасности ООН работает над новой резолюцией по КНДР из-за непрекращающихся ракетных пусков. Северная Корея заявляет, что осуществляет эти пуски исключительно в оборонительных целях в ответ на агрессивную политику США.
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