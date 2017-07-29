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"Банальный торгаш": Саакашвили о работе с Порошенко
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что неправильно понятая мотивация президента Украины Петра Порошенко стала главной его ошибкой в работе с Киевом. Об этом пишет «Газета.ru».
"Моей самой главной ошибкой было то, что я изначально неправильно понял мотивацию Порошенко. Она у него очень простая на самом деле — зарабатывать деньги", — Михаил Саакашвили.
Саакашвили отметил, что в основном Порошенко занят на рабочем месте решением собственных вопросов по части бизнеса, и назвал главу Украины «банальным торгашом».
"Этот человек так и остался банальным торгашом", — Михаил Саакашвили.
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили продолжит бороться с режимом действующего президента Украины Петра Порошенко, пока не добьется ухода главы государства. По словам политика, он прекрасно осознает, что Порошенко ездил в Грузию, чтобы договориться о его дальнейшей судьбе. Читать далее>>
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