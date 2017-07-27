Нечего терять: Саакашвили рассказал, зачем Порошенко на самом деле ездил в Грузию

Президент Украины ездил в Грузию исключительно для того, чтобы заключить олигархический союз с Бидзиной Иванишвили , заявил лишенный украинского гражданства бывший глава Одесса Михаил Саакашвили . Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, зачем, по его данным, президент Украины Петр Порошенко на самом деле недавно посещал Грузию.

Свое мнение бывший грузинский президент изложил в видеообращении , записанном по поводу лишения его украинского гражданства. По словам Саакашвили, Порошенко ездил на грузинскую границу вовсе не для того, чтобы якобы поддержать страну, а для переговоров и заключения союза с грузинским политиком и бизнесменом Бидзиной Иванишвили. Порошенко ездил в Грузию для того, чтобы осуществить договор двух олигархических режимов, украинского, Порошенко и грузинского олигарха Иванишвили, который сегодня контролирует Грузию , - заявил Саакашвили.

По словам бывшего губернатора Одессы, Порошенко и Иванишвили в ходе своих переговоров, в том числе, якобы договорились передать в генеральную прокуратуру Украины некие брехливые доказательства против Саакашвили. Ранее стало известно, что Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства.