NI рассказал, как Россия и Китай бросают вызов господству США в море

Россия и Китай начали активную фазу первых в истории совместных военно-морских учений на Балтике "Морское взаимодействие-2017", пишет The National Interest . По мнению автора статьи, таким образом Москва и Пекин посылают Западу геополитический сигнал о том, что эпоха американского морского господства подходит к концу. Подробнее — в нашем материале.

Знак партнерства

Учения "Морское взаимодействие-2017" — знак укрепляющегося стратегического партнерства между Кремлем и Пекином, пишет The National Interest. Для Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая эти маневры стали возможностью продемонстрировать глобальный масштаб своих операций и поддержать стратегического партнера. Москва, в свою очередь, может таким образом показать миру, что, несмотря на напряженные отношения с Западом, у России остались друзья, если не союзники, говорится в статье.

Какая техника будет участвовать в маневрах?

Китай направил на учения три корабля — эсминец типа 052D "Хэфэй", фрегат типа 054A "Юньчэн" и судно обеспечения "Ломаху". Российский флот представляют современные корветы проекта 20380 "Стерегущий" и "Бойкий". Кроме того, в мероприятии также примут участие российские противолодочные вертолеты Ка-27 ОКБ Камова и бомбардировщики Су-24 ОКБ Сухого , сообщает издание.

Cудя по заявлениям официальных представителей участвующих сторон, эти учения примечательны своим размахом и сложностью, а также реализмом и широким спектром включенных в них операций.

Майк Макдевитт, Бывший военный

Возможен ли союз?

Хотя учения подчеркивают сближение между Москвой и Пекином, об официальном военном союзе, по мнению аналитиков, говорить рано. Старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований московской Высшей школы экономики Василий Кашин считает, что Россия и Китай в ближайшее время вряд ли подпишут какой-нибудь договор, обязывающий стороны оказывать друг другу военную поддержку. В то же время страны тесно сотрудничают друг с другом в оборонной сфере, отметил он.

Реальный уровень оборонного сотрудничества и политической координации соответствует уровню союза.

Василий Кашин, Аналитик

Отставной контр-адмирал Майк Макдевитт сообщил National Interest, что, несмотря на сближение Пекина с Москвой, заключение стратегического союза между ними маловероятно.

Они сближаются, однако никто из известных мне специалистов не считает, что дело идет к официальному союзу. Ни одна из сторон не готова выходить за рамки стратегического партнерства.

Майк Макдевитт, Бывший военный

Сигнал для Запада

С российской точки зрения, Москва и Пекин активизируют сотрудничество из-за организуемых США и западными странами смен режимов в разных частях мира и посягательства Запада на российскую сферу влияния на постсоветском пространстве, пишет американское издание. У Китая тоже есть свои причины для недовольства возглавляемым США либеральным мировым порядком.

Кроме того, уверен автор статьи, с помощью военных учений Москва и Пекин посылают Западу геополитический сигнал. Обе великие державы намерены максимально затруднить Соединенным Штатам и их союзникам военно-морские операции у своих берегов.

Профессор стратегических исследований Военно-морского колледжа США Джемс Холмс напоминает, что еще 70 лет назад некоторые политологи считали, что господствующая морская держава может по праву называться таковой, только если она контролирует "окраинные моря" вокруг Евразии. По его словам, в этих водах когда-то главенствовал британский флот, затем ему на смену пришли американцы. Однако ситуация меняется.

Фактически, российско-китайское партнерство уведомляет мир, что страны способны пресечь доступ к окраинным морям или, по крайней мере, так повысить его издержки, что западным лидерам не захочется их нести.

Джемс Холмс, Аналитик

Для Соединенных Штатов это означает, что Россия и Китай сближаются с целью бросить вызов глобальному преобладанию Вашингтона, резюмирует The National Interest.