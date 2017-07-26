Грузия предоставила Украине скрытые сведения о Саакашвили

Антон Геращенко.

Генеральная прокуратура Грузии предоставила украинской стороне факты, которые бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили скрыл при получении гражданства Украины, заявил в среду член коллегии украинского МВД



Ранее в среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

"Недавно Генеральная прокуратура Грузии передала украинской стороне факты, которые не были ей известны во время принятия решения о представлении Михаилу Саакашвили гражданства Украины и которые Михаил Саакашвили умышленно скрыл", — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что решение об отмене статуса гражданина принимается в случае, если лицо, желающее получить гражданство Украины, предоставило заведомо ложные данные, солгало, представило фальшивые документы или скрыло важный факт из своей биографии.



Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

