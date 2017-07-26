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Грузия предоставила Украине скрытые сведения о Саакашвили
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Генеральная прокуратура Грузии предоставила украинской стороне факты, которые бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили скрыл при получении гражданства Украины, заявил в среду член коллегии украинского МВД Антон Геращенко.
Ранее в среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.
"Недавно Генеральная прокуратура Грузии передала украинской стороне факты, которые не были ей известны во время принятия решения о представлении Михаилу Саакашвили гражданства Украины и которые Михаил Саакашвили умышленно скрыл", — написал Геращенко на своей странице в Facebook.
Он добавил, что решение об отмене статуса гражданина принимается в случае, если лицо, желающее получить гражданство Украины, предоставило заведомо ложные данные, солгало, представило фальшивые документы или скрыло важный факт из своей биографии.
Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.
В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции. Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.
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