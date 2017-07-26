В Израиле приняли закон о 9 мая

Израиль внёс в список государственных праздников 9 мая. Закон о Дне победы над нацистской Германией принял парламент страны. Об этом сообщает РИА Новости.





Парламентарии поддержали законопроект единогласно. Документ устанавливает порядок празднования Дня победы, который неофициально отмечается каждый год по всему Израилю. Праздник проходит при поддержке местных и центральных властей. Депутат партии «Наш дом Израиль» Одед Форер заявил, что теперь память о евреях, сражавшихся во Второй мировой войне, не будет утеряна никогда.

День победы над нацистской Германией отмечается 9 мая в России и в некоторых других бывших советских республиках. В Европе и в США День победы отмечается 8 мая.