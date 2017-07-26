Британский суд поставил Украину на счетчик



За каждый день просрочки по «кредиту Януковича» Украина должна будет России по 670 тысяч долларов штрафа - таковы новые подробности решения лондонского суда. Киев же подает их как свою победу, потому что суд готов рассмотреть украинскую апелляцию, против чего выступала Москва. Но отдаст ли Украина эти деньги даже в случае окончательного судебного проигрыша? Высокий суд Лондона в среду завершил расчеты по итогам своего вердикта от 29 марта о займе, который Москва выдала Киеву в декабре 2013 года. Судья Уильям Блэр (кстати, старший брат экс-премьера Тони Блэра ) принял два решения, одно из которых обрадовало Минфин России , другое – Минфин Украины.

Как подчеркнул наш Минфин, суд подтвердил свое решение о том, что Киев обязан вернуть Москве 3 млрд долларов, плюс к тому - сумму неосуществленного купонного платежа в 75 млн долларов, плюс штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки отныне стоит Украине более 673 тыс. долларов, уточнил российский Минфин. Отсчет этих штрафов должен начаться с 21 декабря 2015 года.



Напомним, срок погашения долга истек в декабре 2015 года. В феврале прошлого года Минфин России подал иск в Высокий суд Лондона о взыскании долга, процентов и судебных расходов. 29 марта Украина проиграла дело. Высокий суд тогда удовлетворил ходатайство России об ускоренном рассмотрении иска к Украине. Такой порядок не предусматривал полномасштабного разбирательства, которое могло бы тянуться несколько лет. И хотя Киев подал апелляцию, стало ясно, что последствия этого решения для украинской экономики будут безрадостными.



Кроме того, суд обязал Украину возместить России часть судебных издержек - в сумме 2,8 млн фунтов, половину которых она должен заплатить не позднее 20 сентября этого года.



Судья Блэр подарил украинцам надежду на успех





Однако, поскольку до января осталось всего полгода, суд разрешил пока не принуждать Украину к возврату денег. Этот-то пункт вердикта в Киеве истолковали как свою победу, пусть и промежуточную. Суд удовлетворил ходатайство Украины о полной приостановке выполнения решения по «кредиту Януковича» до завершения рассмотрения украинской апелляции, сообщил УНИАН , ссылаясь на сводки украинского Минфина.

В Киеве увидели в решении суда об отсрочке предвестие своей полной победы в январе. Как сообщил Минфин Украины, «судья Блэр признал, что это является именно тем случаем, когда выполнены пороговые условия для предоставления разрешения на апелляцию, а именно - апелляция имеет реальные шансы на успех».





Кстати, на киевских лентах новостей эта новость соседствовала с другим сообщением Минфина: «Госдолг Украины превысил 75 млрд долларов или 1,957 триллиона гривен». Зато из Минэкономразвития выдали на ту же ленту и приятную новость: «Экономика Украины в первом полугодии выросла на 2,5%».



Казалось бы, у Киева теперь найдется, чем гасить долг, который украинские власти называют «кредитом Януковича». Однако президент московского Института национальной стратегии Михаил Ремизов «абсолютно не верит», что Украина когда-нибудь вернет деньги. В решении лондонского судьи он не увидел политического аспекта, зато предположил, что «политический аспект будет в решениях Киева», который не станет платить. «Тот же самый политический аспект есть в решениях МВФ , который готов смотреть сквозь пальцы на невыполнение Киевом своих обязательств, особенно в том случае, если кредитором является Москва», - сказал Ремизов газете ВЗГЛЯД

Сколько именно Киев должен Москве





Ранее отмечалось, что сумма долга по евробондам составит 3,75 млрд долларов. «В нее входят сумма основного долга 3 млрд долларов, невыплаченные проценты за время пользования кредитом в размере 75 млн долларов, а также штрафные санкции, размер которых составляет более 673 тыс. долларов в день, начиная с 21 декабря 2015 года, когда Украина отказалась обслуживать и погашать долг перед Россией, а также компенсация судебных издержек России в размере 3,6 млн долларов», - поясняет заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова . Если посчитать, то штраф за 2016 и 2017 годы (плюс 11 дней 2015 года) набежит в районе 500 млн долларов.

Но пока у должника есть отсрочка - до января. «Шансы оспорить решение Высокого суда у Украины крайне невелики, так как ее позиция изначально была сильно политизирована и потому стала проигрышной, в то время как представители России в суде настаивали на защите прав России как кредитора», - говорит Мильчакова.



С другой стороны, каким бы ни было итоговое решение суда, платить России долги Украина, скорее всего, не будет. Прежде всего потому, что платить нечем: международные резервы Украины на 1 июля составляли всего 18 млрд долларов, а внешние долги страны в несколько раз превышают объем ее международных резервов, указывает Мильчакова_ Шансы вернуть деньги повысятся, если МВФ все же окажет давление на Украину - но это маловероятно.



«Отказ Украины платить по евробондам, тем более – по долгам, законность которых была признана авторитетным международным судом, будет сигналом для глобальных финансовых институтов и рейтинговых агентств, заставляющим задуматься о надежности этой страны как заемщика. МВФ уже отложил до осени предоставление Украине очередного транша», - считает эксперт «Альпари».



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Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко не видит никаких поводов для радости в Киеве. «Приговор получает законную силу полную только после рассмотрения апелляции», - напомнил он газете ВЗГЛЯД.

Зато украинский экономист верит, что у Киева есть шанс выиграть апелляцию. «Английские суды – специфическая штука», - добавил он. Эксперт также указал, что решение может быть принято частично, например, предписывать вернуть сумму долга, неуплаченные проценты, а вот штрафы не платить.

