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Саакашвили: буду сидеть в Киеве без гражданства

Саакашвили о новом статусе: Буду просто ходить по Майдану
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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в случае лишения украинского гражданства останется в Киеве, передает "Новое время".
"Буду сидеть здесь, в Киеве, никаких проблем. Буду сидеть в Киеве без гражданства. Буду просто ходить по Майдану. Я живу сейчас тут неподалеку", - сказал он.
Данное заявление Саакашвили сделал до официального сообщения о лишении его гражданства.
Ранее сообщалось, что в Раде назвали глупым решение Порошенко лишить Саакашвили гражданства.
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