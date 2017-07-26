Саакашвили: буду сидеть в Киеве без гражданства

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в случае лишения украинского гражданства останется в Киеве, передает "Новое время".

"Буду сидеть здесь, в Киеве, никаких проблем. Буду сидеть в Киеве без гражданства. Буду просто ходить по Майдану. Я живу сейчас тут неподалеку", - сказал он.

Данное заявление Саакашвили сделал до официального сообщения о лишении его гражданства.

Ранее сообщалось, что в Раде назвали глупым решение Порошенко лишить Саакашвили гражданства.