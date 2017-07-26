Главные события у вас в почте
Саакашвили: буду сидеть в Киеве без гражданства
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в случае лишения украинского гражданства останется в Киеве, передает "Новое время".
"Буду сидеть здесь, в Киеве, никаких проблем. Буду сидеть в Киеве без гражданства. Буду просто ходить по Майдану. Я живу сейчас тут неподалеку", - сказал он.
Данное заявление Саакашвили сделал до официального сообщения о лишении его гражданства.
Ранее сообщалось, что в Раде назвали глупым решение Порошенко лишить Саакашвили гражданства.
Оставить комментарий