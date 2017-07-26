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Главные события четверга

«Хаммам» для российских туристов, «болезненный ответ» на санкции и другие события дня
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Саакашвили лишили гражданства Украины
Бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, предположительно, лишили украинского гражданства.
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ЕС согласовал санкции против России
Руководство Евросоюза согласовало санкции против России из-за поставок в Крым турбин немецкой компании Siemens.
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Суд обязал Киев вернуть Москве $3 млрд
Сегодня Высокий суд Лондона конкретизировал свой вердикт от 29 марта нынешнего года по делу об облигационном займе, который был выдан Россией Украине в декабре 2013 года.
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Установлена личность виновника ДТП на Волоколамском шоссе
Сотрудники ГИБДД установили личность водителя Mercedes, сбежавшего с места ДТП на Волоколамском шоссе.
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"Турецкие авиалинии" устроили россиянам "хаммам" на борту
Пассажиры «Турецких авиалиний» столкнулись с «настоящей баней» на борту самолета. Об этом сообщают «Вести».
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Россия подготовит "болезненный ответ" на новые санкции США
Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что голосование в конгрессе США по новым санкциям против России говорит, что никакой нормализации отношений двух стран не будет.
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Киев прекратил поставки электричества в Донбасс
Власти Украины с 26 июля полностью прекратили поставки электричества на территории ЛНР и ДНР.
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Дело "пьяного мальчика" направлено в суд
Полиция передала в суд дело о гибели под машиной в Балашихе шестилетнего мальчика, в крови которого эксперты нашли алкоголь.
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"Оккупация Крыма" помешала россиянину улететь в Атланту
Авиакомпания Delta Air Lines заявляет, что россиянина сняли с рейса Сиэтл-Атланта вовсе не за "оккупацию Крыма", как он сам утверждает, а за то, что он нарушил правила безопасности.
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Летевшего в Барселону пассажира избили за оскорбление русских
РИА Новости
Пассажиры авиарейса Москва-Барселона без помощи стюардов успокоили молодого человека, устроившегося перебранку на борту самолета.
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