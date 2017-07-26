Главные события четверга

Саакашвили лишили гражданства Украины

Бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, предположительно, лишили украинского гражданства.

ЕС согласовал санкции против России

Руководство Евросоюза согласовало санкции против России из-за поставок в Крым турбин немецкой компании Siemens

Суд обязал Киев вернуть Москве $3 млрд

Сегодня Высокий суд Лондона конкретизировал свой вердикт от 29 марта нынешнего года по делу об облигационном займе, который был выдан Россией Украине в декабре 2013 года.

Установлена личность виновника ДТП на Волоколамском шоссе

Сотрудники ГИБДД установили личность водителя Mercedes, сбежавшего с места ДТП на Волоколамском шоссе.

"Турецкие авиалинии" устроили россиянам "хаммам" на борту

Пассажиры «Турецких авиалиний» столкнулись с «настоящей баней» на борту самолета. Об этом сообщают «Вести».

Россия подготовит "болезненный ответ" на новые санкции США

Киев прекратил поставки электричества в Донбасс

Власти Украины с 26 июля полностью прекратили поставки электричества на территории ЛНР и ДНР.

Дело "пьяного мальчика" направлено в суд

Полиция передала в суд дело о гибели под машиной в Балашихе шестилетнего мальчика, в крови которого эксперты нашли алкоголь.

"Оккупация Крыма" помешала россиянину улететь в Атланту

Авиакомпания Delta Air Lines заявляет, что россиянина сняли с рейса Сиэтл-Атланта вовсе не за "оккупацию Крыма", как он сам утверждает, а за то, что он нарушил правила безопасности.

Летевшего в Барселону пассажира избили за оскорбление русских

РИА Новости

Пассажиры авиарейса Москва-Барселона без помощи стюардов успокоили молодого человека, устроившегося перебранку на борту самолета.