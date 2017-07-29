Саакашвили объяснил действия Порошенко страхом перед ним

Президент Украины Петр Порошенко пытается сохранить власть своего «коррумпированного круга», заявил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Комментируя лишение украинского гражданства, Саакашвили сказал, что речь идет не только о действиях, направленных против него, передает ТАСС со ссылкой на Foreign Policy.

По словам Саакашвили, президент Украины фактически заявляет, что способен совершить «все, что угодно» ради сохранения власти «своего коррумпированного круга». «Если он делает такие незаконные вещи с такими лицами, как я, хорошо известных во всем мире, то другие никому не известные украинцы могут пострадать», - заявил Саакашвили. По его мнению, украинский президент пытался его «обескуражить». Однако, как заявил Саакашвили, Порошенко лишь дал ему «еще больший стимул, чтобы активизировать борьбу». Как заявил Саакашвили, Порошенко испугался его действий, предпринятых «с точки зрения политики».



В четверг администрация президента Украины подтвердила лишение Саакашвили гражданства, так как он предоставил недостоверные сведения при его получении. Грузинского гражданства он также лишен. Саакашвили заявил, что намерен продолжить активную политическую деятельность и вместе со своей командой сменить украинскую власть.