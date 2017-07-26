В Раде заявили, что Саакашвили уже лишен украинского гражданства

"Мне подтверждают: это правда. Саакашвили лишили украинского гражданства, и это свидетельствует о том, что президент Петр Порошенко наконец начал признавать собственные ошибки. Он незаконным образом предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки. Гастроли бродячего грузинского цирка-шапито явно затянулись и реально начали угрожать украинскому государству", - написал националист Мосийчук в Facebook, однако не уточнил источник сенсационной информации.

Напомним, что угроза лишения гражданства, предоставленного ему в 2015 году лично Порошенко, нависла над Саакашвили после отставки с поста губернатора и перехода в жесткую оппозицию к президенту и правительству. Эту тему мастерски подогревает и сам Саакашвили, регулярно заявляя, что в администрации президента действительно рассматриваются способы лишения его гражданства, что при нынешнем украинском законодательстве невозможно сделать принудительно.

Стоит заметить, что лишение украинского гражданства чревато для Саакашвили выдачей его грузинским правоохранителям, обвиняющим политика в ряде тяжких преступлений. Впрочем, в ходе своего недавнего визита в Грузию Петр Порошенко не без сожаления заявил, что на сегодняшний день вопросы экстрадиции Саакашвили на родину не рассматривается.