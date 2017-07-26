Украина выдворила российскую журналистку

В СБУ уточнили, что Князевой запретили въезд в страну сроком на три года. «Служба безопасности Украины заблокировала деструктивную деятельность журналистки Марии Князевой, которая под псевдонимом Саушкина работала на телеканалы «Россия-1» и «Россия-24», - заявили представители спецслужбы.

В СБУ утверждают, что россиянка, «используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами, собирала информацию о ситуации в государстве, деятельности высших органов власти и силовых структур». Эти данные она якобы использовала «для тенденциозного освещения ситуации на Украине».