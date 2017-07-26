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Украина выдворила российскую журналистку
Фото: Телеканал Россия 24
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о выдворении из страны российской журналистки Марии Князевой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
В СБУ уточнили, что Князевой запретили въезд в страну сроком на три года. «Служба безопасности Украины заблокировала деструктивную деятельность журналистки Марии Князевой, которая под псевдонимом Саушкина работала на телеканалы «Россия-1» и «Россия-24», - заявили представители спецслужбы.
В СБУ утверждают, что россиянка, «используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами, собирала информацию о ситуации в государстве, деятельности высших органов власти и силовых структур». Эти данные она якобы использовала «для тенденциозного освещения ситуации на Украине».
В феврале прошлого года российскую журналистку Марию Столярову, которая работала на украинском телеканале «Интер», уволили и выслали с территории Украины. В СБУ тогда заявили, что такое решение было принято из-за действий россиянки, «наносящих ущерб интересам Украины». Кроме того, журналистке запретили въезд на Украину на пять лет.
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