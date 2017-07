Во время выступления Трампа в Огайо мужчина развернул флаг СССР

Потасовки произошли на выступлении президента США Дональда Трампа в городе Янгстаун, штат Огайо — инцидент показали в прямом эфире американские телеканалы.

News flash liberal: Russia's flag is different now, the USSR collapsed in the early 90's #LiberalLogic #MAGA #JustTrumpRallyThings pic.twitter.com/2OFT35DbEc



— Conservative Tweets (@Justsmashthings) 25 июля 2017 г.



Сначала мужчина в красной футболке развернул на трибуне плакат: "Трамп и Пенс должны уйти". На протестующего напали другие участники митинга, а затем его скрутила и вывела охрана. "Откуда он, черт побери, взялся?" — прокомментировал Трамп



Protester w/USSR flag booted… pic.twitter.com/ZLk1q6Qf74



— newsburrow (@newsburrow) 25 июля 2017 г.



Второй протестующий развернул на трибуне флаг СССР, намекая на слухи о "сговоре Трампа с Россией", которые опровергают как в Кремле, так и в Белом доме. Флаг из рук протестующего быстро выхватили, затем его также вывела охрана.



"А он молод. Ему надо к мамочке — ну, будут у него проблемы. Держу пари, его мамочка голосовала за нас", — прокомментировал Трамп.