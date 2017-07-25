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Додон: Молдавия останется нейтральной и будет дружить со всеми
Президент Молдавии Игорь Додон заявил о том, что страна намерена придерживаться нейтралитета и будет выстраивать хорошие отношения со всеми государствами.
Как сообщает Интерфакс, таким образом он объяснил своё нежелание открывать Бюро НАТО в Кишиневе, а также проводить совместные военные учения с альянсом.
«Офис НАТО — это не вступление в НАТО, но всё же. Я не допущу, чтобы наших ребят использовали в качестве пушечного мяса против России. У нас 65% населения, согласно опросам, считают Россию дружественным государством», — заявил он, отвечая онлайн на вопросы пользователей сети «Одноклассники».
Додон также добавил, что Молдавия намерена придерживаться нейтрального пути развития и планирует сотрудничать со всеми странами.
«Да, Европа рядом и будем дружить. Мы будем развивать сотрудничество, но будем сохранять нашу идентичность и наши ценности. Без стратегического партнерства с Россией мы не выживем как страна», — добавил президент.
Ранее Додон заявил, что не исключает, что его страна на каком-то этапе станет членом ЕАЭС.
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