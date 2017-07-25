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Деловая газета «Взгляд»

Госдеп: В отобранных у России резиденциях совершались злонамеренные действия

Госдеп объяснил скандал с дипсобственностью РФ
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Решения по российской дипсобственности в США пока нет, Вашингтон не согласен с происходившими там «злонамеренными действиями», заявили в американском Госдепартаменте. Информацию об этом передает РИА «Новости».

Напомним, в конце июня в МИД России заявили подготовке ответных мер на пакет американских санкций, которые готовившаяся к уходу администрация Белого дома ввела в декабре 2016 года.
29 июня исполнилось ровно полгода с момента захвата российской дипсобственности в Нью-Йорке и Мэриленде. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, симметричный ответ на действия Вашингтона становится все более неизбежным.
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