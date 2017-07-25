Расстрелявшим ветеранов АТО в Днепропетровске оказался раввин-кредитор

Одним из участников расстрела ветеранов АТО в Днепропетровске (переименован Верховной Радой в Днепр) был раввин Шолом Нахшон, на которого зарегистрировано несколько фирм. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает украинское издание «Вести».

Как передает издание, Нахшон фигурировал как основатель звукозаписывающей фирмы «Резурекордс» и финансовой фирмы «Твой дом». Обе уже прекратили свою деятельность. Отмечается, что раввин — влиятельная фигура в еврейской жизни Днепропетровска. В частности, в сети он упоминается как продюсер хора мальчиков при синагоге «Пирхей Украина».

Согласно одной из версий, причиной перестрелки стали 119 тысяч долларов, которые якобы ветераны АТО — братья Саакяны — были должны Шолому Нахшону.

Ранее 25 июля глава днепропетровской городской полиции Олег Грозя заявил, что причиной произошедшего стал экономический конфликт между адвокатом Саакяном и его братом с одной стороны и нападавшими — с другой. Как отмечают силовики, встреча была запланированной, однако в ходе переговоров что-то пошло не так.

Перестрелка в Днепропетровске произошла вечером 24 июля. Группа неизвестных открыла огонь по людям на улице, два человека погибли. Это оказались украинские военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях на юго-востоке Украины. Один из них — Алексей Вагнер, служивший в 20-м отдельном батальоне 93-й мотопехотной бригады ВСУ. Вторым погибшим оказался бывший боец 11-го мотопехотного батальона Максим Иващук. Он умер от полученных огнестрельных ранений уже в больнице, куда его привезли с большой кровопотерей. Всего в медицинское учреждение около пяти утра поступили пять человек с ранениями живота и нижних конечностей.

Антитеррористической операцией (АТО) в Киеве называют вооруженный конфликт в Донбассе.