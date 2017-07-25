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РИА Новости

В Киеве заявили об испытании новых образцов оружия

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины испытали новые образцы вооружения и воинской техники, разработанные предприятиями украинского военно-промышленного комплекса, сообщается во вторник на сайте Совета национальной безопасности и обороны страны.
"На Гончаровском полигоне вооруженные силы Украины при участии секретаря СНБО Украины Александра Турчинова состоялись испытания новых образцов вооружения и военной техники, разработанных предприятиями украинского военно-промышленного комплекса", — говорится в сообщении.
Ведомство сообщило, что среди прочего были испытаны 120-миллиметровый и 60-миллиметровый минометы, беспилотный авиационный комплекс "Горлица" и модернизованный беспилотное транспортное средство "Фантом-2", оснащенный ракетой.
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