В Киеве заявили об испытании новых образцов оружия

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости . Вооруженные силы Украины испытали новые образцы вооружения и воинской техники, разработанные предприятиями украинского военно-промышленного комплекса, сообщается во вторник на сайте Совета национальной безопасности и обороны страны.

"На Гончаровском полигоне вооруженные силы Украины при участии секретаря СНБО Украины Александра Турчинова состоялись испытания новых образцов вооружения и военной техники, разработанных предприятиями украинского военно-промышленного комплекса", — говорится в сообщении.

Ведомство сообщило, что среди прочего были испытаны 120-миллиметровый и 60-миллиметровый минометы, беспилотный авиационный комплекс "Горлица" и модернизованный беспилотное транспортное средство "Фантом-2", оснащенный ракетой.