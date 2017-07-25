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Трамп обвинил Киев в саботаже президентской кампании

Президент США Дональд Трамп призвал начать расследование действий Украины по поддержке кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон во время избирательной кампании.

"Украинские попытки саботировать кампанию Трампа — "тихо работая над продвижением Клинтон". Так где же расследование генпрокурора?" — написал он в Twitter.
Ранее Белый дом обвинил Киев во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. По словам пресс-секретаря Сары Сандерс, Национальный комитет Демпартии "фактически сотрудничал" с украинским посольством в попытках найти компромат на соперников. Все это "хорошо задокументировано", подчеркнула она.
В посольстве Украины отвергли обвинения, отметив, что Киев не занимал чью-либо сторону во время предвыборной гонки.
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