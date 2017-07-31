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Бухарест: Рогозин "намеренно" летел над Румынией
Дмитрий Рогозин намеренно пытался пролететь через Румынию в Молдавию. Целью российского вице-премьера была демонстрация неработоспособности ограничительных мер Европейского союза. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану. Его слова приводит агентство Associated Press.
«По моему мнению, это было намеренным актом создания проблем между Румынией и Россией», — заявил Мелешкану.
28 июля румынские власти запретили гражданскому самолёту пролетать над территорией страны в связи с тем, что на борту самолёта находился вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Всего на борту лайнера находились 165 пассажиров, включая 11 детей. Рогозин летел в Кишинёв для проведения переговоров с главой Молдавии Игорем Додоном. Вместе с молдавским президентом вице-премьер России планировал посетить Бендеры, где пройдут мероприятия в честь 25-летия миротворческой операции на Днестре. Рогозин в ответ на действия румынских властей написал в своём аккаунте в Twitter: «Ждите ответа, гады». Вице-премьер отметил, что опасности были подвергнуты жизни пассажиров.
Власти Европейского союза ввели санкции против Дмитрия Рогозина 21 марта 2014 года «ввиду тяжести ситуации на Украине». Запад принял антироссийские ограничительные меры в связи с вхождением Крыма в марте 2014 года по результатам референдума в состав России.
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