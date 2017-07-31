Глава МИД Румынии заявил о желании Рогозина показать неработоспособность санкций ЕС

Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану заявил, что российский вице-премьер Дмитрий Рогозин «намеренно» пытался пролететь через воздушное пространство Румынии по пути в Кишинёв, несмотря на то, что он находится под санкциями Евросоюза

«По моему мнению, это было намеренным актом создания проблем между Румынией и Россией», — приводит Associated Press слова Мелешкану, которые он сказал в эфире канала Antena 3.

Также Мелешкану отметил, что Рогозин хотел показать, что санкции ЕС в отношении ряда российских официальных лиц «не работают».

28 июля рейсовый самолёт S7 , направлявшийся в Кишинёв, не был допущен в воздушное пространство Румынии. Причиной подобного решения Бухареста стало присутствие на борту «санкционной персоны» — вице-премьера России Дмитрия Рогозина, который летел в Молдавию для встречи с президентом страны Игорем Додоном

Позднее Рогозин заявил, что министр иностранных дел Румынии хотел транзитом остановиться в Москве, но позже изменил свой маршрут.