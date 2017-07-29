Почему Дональд Трамп не может отменить Obamacare



Предложение Дональда Трампа по отмене некоторых положений программы обязательного медицинского страхования Obamacare отклонена сенатом. Против поправок выступили демократы, на их сторону встали и трое республиканцев, в том числе Джон Маккейн . Это уже не первая попытка президента США отменить реформу своего предшественника. О причинах неудач американского лидера в этой сфере — в материале RT.



Президенту США Дональду Трампу придётся отложить на время планы по пересмотру реформы системы здравоохранения Obamacare, проведённой ещё при его предшественнике Бараке Обаме . 28 июля Сенат отклонил поправки, отменяющие ряд положений «Акта о доступном здравоохранении».

«Подвели американский народ»



Тема медицина стала предмет жарких споров между Демократической и Республиканской партиями ещё при Обаме: во время голосования по предложенной им «революционной» реформе здравоохранения голоса законодателей разделились по партийному принципу. Закон был принят демократами, несмотря на протесты республиканцев.





На этот раз сенат также раскололся на партийные фракции — против поправок Дональда Трампа проголосовали, преимущественно, демократы, к которым из республиканского лагеря присоединились Джон Маккейн, Лиза Мурковски и Сюзан Коллинз . Таким образом, против отмены правовых норм, касающихся здравоохранения, свои голоса отдал 51 сенатор, за инициативу действующего президента высказались 49.

Теперь неясно, сможет ли Дональд Трамп выполнить своё предвыборное обещание по пересмотру Obamacare. Именно это было одним из главных пунктов его предвыборной программы.





Напомним, это не первая неудача администрации президента -республиканца: в марте 2017 года Трамп был вынужден отозвать проект своей реформы здравоохранения — документ не получил поддержки даже в среде республиканцев. В результате законопроект был значительно переработан и сокращён.

Провал инициативы Трампа в сенате не стал неожиданностью — о том, что республиканцы могут не поддержать законопроект было известно заранее. В частности, о своём решении проголосовать против заявила накануне Сюзан Коллинз, негативно отзывался об инициативе и Джон Маккейн — ранее политик охарактеризовал проект поправок как «мёртвый».



Дональд Трамп с сожалением прокомментировал итоги голосования. Президент США считает, что многие положения Obamacare нужно отменить, а затем выстроить новую систему медицинского страхования.



«Трое республиканцев и 48 демократов подвели американский народ», —написал Трамп на своей странице в Twitter.



Поддержать президента





По мнению экспертов, провал голосования ударит по рейтингу Дональда Трампа. И это вынудит республиканцев сплотиться, чтобы поддержать в будущем инициативу президента — неудачи Трампа негативно сказываются на всей партии, которой предстоит в следующем году участвовать в промежуточных выборах, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

«Республиканцы заинтереованы в том, чтобы отменить Obamacare — они должны «питаться» от рейтинга президента перед выборами», — отметил эксперт в интервью RT.



Андрей Манойло.

На результат голосования оказал влияние напряжённый внутриполитический фон, полагает доктор политических наук, профессор МГУ

«Предложение по Obamacare просто попало «под раздачу». Хотя, следует отметить, что значительная часть американцев считает Obamacare очень хорошей программой» — добавил эксперт.



Человек человеку врач





В американское здравоохранения вливаются ежегодно колоссальные средства. В 2013 году эти траты составили рекордные 18% ВВП — около $3 трлн. В сфере американского здравоохранения трудится примерно 10 млн человек. Но при этом качество медицины в США далеко не самое лучшее, что сказывается на целом ряде показателей. Например, по итогам 2011 года США заняли только 48-е место в мире по предотвращению младенческой смертности и 33-е по уровню здоровья населения по версии Bloomberg за 2012 год.

Характерной для США чертой является высокая дифференциация качества и объёма медицинских услуг. Исследования показали, что большая часть общих затрат на здравоохранение до введения Obamacare приходилась на узкую прослойку наиболее состоятельных граждан, в то время как значительное число людей жили вообще без медицинской помощи.



В США высокий уровень безработицы. Многие граждане не могут позволить себе медстраховку — по данным за 2009 год, накануне принятия «Акта о доступном здравоохранении» (Obamacare), в стране насчитывалось около 39,6 млн (20,4%) граждан, неохваченных программами медицинского страхования.



Государство пыталось решить эту проблему. Например, в 1960-х годах для поддержки социально незащищённых слоёв населения в США были созданы государственные программы Medicare и Medicaid.



Но лишь к 2010 году страна созрела для более масштабных реформ. Вероятно, главным нововведением Obamacare стала обязательность медицинского страхования под угрозой административного штрафа. Работодателей также обязали предоставлять страховку всем сотрудникам, невзирая на возраст и наличие хронических заболеваний. Кроме того, была расширена программа федеральной помощи Medicaid для малообеспеченных граждан.



Для американцев, которые не могут по каким-то причинам получить страховку на работе, были организованы биржи страхователей. В этом случае устанавливается потолок страховых взносов — не более 9,5% от доходов клиента. Кроме того, страховым компаниям запрещено было делать наценку более 20% от стоимости полисов, а также отказывать в продаже страховок пожилым или больным клиентам. Также была введена система государственных субсидий, призванных выровнять стоимость страхования для жителей разных штатов.



В результате число незастрахованных граждан США в возрасте от 18 до 64 лет сократилось с 2012 по 2016 год на 43%. Однако окончательно решить проблему дороговизны медуслуг не удалось. Новые правила привели к банкротству ряда крупных игроков страхового рынка, что спровоцировало дополнительный рост цен в сфере здравоохранения.



Эксперты считают, что другие модели — российская или европейская — не подходят для США, прежде всего, в силу национальных традиций и воспитания.



«Американцы до сих пор сохраняют психологию первопроходцев, которые сначала развили свою деятельность, а только потом создали законы. — отметил Брутер. — Менталитет таков, что всё должно покупаться, а если ты не можешь купить — ты «лузер». Европейская модель здравоохранения американцам не подходит — они хотят сохранить возможность выбора, и не желают советоваться с государством».



Trampcare



Дональд Трамп, наряду с другими республиканцами, активно критиковал программу своего предшественника. Изначально политик планировал полную отмену Obamacare, но в итоге остановился на внесении отдельных изменений в уже существующую систему.



Принципиальный момент — принудительный характер покупки страховых полисов. С точки зрения республиканцев, это норму необходимо как можно скорее отменить.



Кроме того, Белый дом предлагает снизить нагрузку на федеральный бюджет с помощью налоговых вычетов — в этом случае отпадёт необходимость в дополнительных субсидиях. Дополнительный налог на доходы свыше $200 тыс., введённые прошлой администрацией, предлагается сохранить.



По мнению экспертов Бюджетного управления конгресса США, продвигаемые республиканцами поправки оставят к 2026 году без медицинских страховок 32 млн американцев, а также спровоцируют рост цен на страховые полисы.



В целом, и республиканцы, и демократы согласны, что система обязательного медицинского страхования нуждается в коррекции. Однако локальные поправки не помогут справиться с главной проблемой — картельным сговором страховых и медицинских компаний, считают эксперты.



Монополизм — большая проблема американского здравоохранения. И после введения Obamacare он только усугубился, считают эксперты.



«Ключевой момент Obamacare — обязательность и невысокая стоимость страховки. Со своей стороны, Трамп считает, что обязательность нарушает права американцев. Этот фактор делает её менее рыночной, и позволяет появиться на рынке некачественным услугам», — отметил Брутер.





Любая администрация США сталкивается с сильным давлением со стороны крупного бизнеса, держащего в своих руках медицину и сферу страхования. Ошибочно считать, что Obamacare была на сто процентов направлена на защиту малоимущих и среднего класса, считают эксперты.

«С одной стороны, программа обеспечила граждан неким минимумом, но сверх него все услуги могут быть только платными. Это как раз противоречит интересам среднего класса, хотя именно демократы обвиняют Трампа в том, что его предложения выгодны только богатым гражданам», — подытожил Манойло.