Американские сенаторы-республиканцы опубликовали "урезанный" план по замене реформы здравоохранения Obamacare, голосование по которому может пройти вечером в четверг или в пятницу утром.



Ожидается, что в случае одобрения законопроект будет передан в согласительный комитет, составленный из представителей обеих палат конгресса.



План потребовал переработки, после того как во вторник провалился на голосовании в сенате: в его поддержку высказались 43 сенатора, против были 57, в том числе девять представителей республиканского большинства.





Президент Дональд Трамп уже приветствовал настойчивые попытки ряда сенаторов демонтировать систему здравоохранения своего предшественника. "Вперед, сенаторы-республиканцы! Мы ждем этого семь лет. Дадим Америке великое здравоохранение!", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Go Republican Senators, Go! Get there after waiting for 7 years. Give America great healthcare!



— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 июля 2017 г.





Республиканцы пытаются выработать замену Obamacare, которая обязала американцев под угрозой штрафа покупать медстраховку и повысила налоги на здравоохранение, а в обмен предложила субсидии и расширение помощи бедным. Реформа, проведенная президентом Бараком Обамой в 2010 году, предусматривала также меры по усилению конкуренции и сокращению стоимости медицинского обслуживания, но не преуспела в этом отношении.

Жители США тратят на медицину рекордные 18% самого высокого в мире ВВП. Обе партии в конгрессе признают необходимость дальнейшего реформирования системы здравоохранения. При этом республиканцы обвиняют демократов в том, что они под предлогом улучшения системы повышают налоги. Демократы утверждают, что весь республиканский план по здравоохранению представляет собой не что иное, как сокращение налогов для богатых.