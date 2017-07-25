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СМИ: В ближайшие дни КНДР запустит очередную ракету
Фото: © Chung Sung-Jun/Getty Images
Северная Корея готовится к очередному ракетному испытанию. Транспортировку необходимого для этого оборудования американская разведка зафиксировала в городе Кусон. Именно там находится стартовая площадка, откуда 14 мая Пхеньян осуществил пуск баллистической ракеты.
В предыдущих случаях с момента транспортировки техники до самого испытания проходило не более шести дней. Такую информацию распространил телеканал CNN, ссылаясь на данные, полученные в Пентагоне. По мнению США, Пхеньян может приурочить очередной пуск к отмечаемому в КНДР 27 июля национальному празднику в честь окончания Корейской войны.
Напомним, 4 июля центральное телевидение КНДР сообщило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Вашингтон тогда заявил об усилении угрозы со стороны Северной Кореи и потребовал "глобальных действий", передает ТАСС.
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