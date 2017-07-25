СМИ: В ближайшие дни КНДР запустит очередную ракету

Северная Корея готовится к очередному ракетному испытанию. Транспортировку необходимого для этого оборудования американская разведка зафиксировала в городе Кусон. Именно там находится стартовая площадка, откуда 14 мая Пхеньян осуществил пуск баллистической ракеты.

В предыдущих случаях с момента транспортировки техники до самого испытания проходило не более шести дней. Такую информацию распространил телеканал CNN , ссылаясь на данные, полученные в Пентагоне . По мнению США, Пхеньян может приурочить очередной пуск к отмечаемому в КНДР 27 июля национальному празднику в честь окончания Корейской войны.