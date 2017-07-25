В Днепропетровске расстреляли участников АТО

В украинском Днепропетровске (переименован Верховной Радой в Днепр) вечером в понедельник, 24 июля, группа неизвестных открыла огонь по людям на улице, два человека погибли. Об этом сообщает местное издание «Днепроград».

Издание указывает, что погибшими оказались украинские военнослужащие, принимавшие участие в конфликте на юго-востоке Украины. Еще четыре человека с огнестрельными ранениями доставлены в больницу.

Интерфакс --Украина» указывает, что причиной конфликта послужило отсутствие компромисса во время выяснения отношений.

Стрелявшие скрылись с места происшествия на автомобиле. Позже один из нападавших на нем же приехал в одну из городских больниц, где и был задержан.