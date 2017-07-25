Названы причины убийства двух участников АТО в Донбассе

Причиной убийства в Днепре двух участников украинской силовой операции в Донбассе стали «экономические интересы». Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника телеканала, выживший участник конфликта, бывший военнослужащий Эдмонд Саакян «куда-то влез, в какие-то разборки». «Из-за долга и произошла стрельба», - пояснил источник.

По одной из версий, причиной конфликта могло стать дело о защите прав одного из фермерских хозяйств, которое вел Саакян как адвокат. Нападавшие якобы хотели вмешаться в этот спор со стороны другого участника.

Перестрелка на проспекте Гагарина в Днепре произошла вечером 24 июля. К участникам операции в Донбассе подъехала группа мужчин, между ними завязалась словесная перепалка, после чего по бывшим военным открыли огонь из автоматического оружия. В результате два человека – бывший военнослужащий 20-го мотопехотного батальона Алексей Вагнер и экс-боец 11-го мотопехотного батальона Максим Иващук - погибли, еще как минимум пять человек получили ранения.