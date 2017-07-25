В США предложили запретить федслужащим останавливаться в отелях Трампа

Конгрессмен США Дон Байер в понедельник предложил запретить федеральным служащим останавливаться в отелях Трампа на деньги налогоплательщиков в ходе командировок.





"Конгрессмен Дон Байер, демократ от штата Виргиния, внес в конгресс четыре поправки, направленные на то, чтобы запретить федеральному правительству снимать номера в отелях под брендом Трампа для официальных поездок и тем самым помешать Дональду Трампу обогащаться за счет налогоплательщиков", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте конгрессмена.



Байер заявил, что Трамп не смог отмежеваться от своих многочисленных активов и что между Организацией Трампа и Белым домом, по его мнению, сохраняются связи. Демократ Байер надеется, что его предложения удастся провести в виде поправок к закону о финансировании Пентагона и министерства по делам ветеранов. В конгрессе США распространена практика, когда поправки к закону не касаются его тематики напрямую. Каковы перспективы внесенных Байером поправок, пока неясно.

Трамп до избрания президентом США был известен прежде всего как бизнесмен и шоумен. Его бизнес-конгломерат владеет множеством отелей, казино, гольф-клубов и другими объектами недвижимости. Целый ряд отелей под брендом Трампа ему не принадлежат и используют имя нынешнего президента США на правах франшизы.



Трамп после избрания объявил, что передает свой бизнес в руки сыновей, но отказался продавать свою компанию. За это Трампа критикуют оппозиционные демократы, которые усматривают в действиях Трампа конфликт интересов.



Федеральные власти США тратят до 9 миллиардов долларов ежегодно на командировки и связанные с ними расходы. Правительство является одним из наиболее привлекательных клиентов для гостиничного бизнеса. Так, в столице страны Вашингтоне, которую ежедневно посещают тысячи госслужащих, федеральный бюджет оплачивает номера командировочным исходя из нормы в 172-232 доллара за ночь, в зависимости от времени года.