Эрдоган не понимает озабоченности США в связи переговорами о покупке С-400

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не видит причин для обеспокоенности со стороны США в связи с переговорами Анкары и Москвы о закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.





Накануне глава объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что покупка Турцией зенитной ракетной системы С-400 у России вызвало бы обеспокоенность в Вашингтоне.

"Почему это должно вызывать озабоченность? Каждая страна должна принимать определенные меры для обеспечения своей безопасности. С какой стороны эти меры можно обеспечить – туда и делаются шаги. Сколько раз мы говорили с Америкой, но там не получилось, поэтому, хотим мы этого или нет, начали строить планы насчет С-400. Наши заинтересованные ведомства проводят переговоры, и этот шаг будет сделан", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.



Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. В настоящее время контракт на поставку систем С-400 "Триумф", пока не имеющих аналогов в мире, Россия заключила лишь с Китаем. Переговоры, кроме Турции, ведутся также с Индией.

