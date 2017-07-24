Стало известно, на каких языках шли переговоры «нормандской четверки»

На встрече лидеров «нормандской четверки» переговоры шли на английском и русском языках. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко в своём аккаунте в Twitter.



Розмову в Норманд форматі Президент Порошенко провів англійською мовою, як і Канцлер Німеччини та Президент Франції.Путін говорив російською— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 24 июля 2017 г.

«Разговор в «нормандском формате» президент Порошенко провел на английском языке, как и канцлер Германии и президент Франции. Путин говорил по-русски», - написал Цеголко.





24 июля прошли телефонные переговоры президентов России, Франции, Украины и канцлера Германии. На видео с переговоров, опубликованном главой Франции Эммануэлем Макроном слышно, что президент Украины Пётр Порошенко говорит по-русски. В ходе переговоров стороны констатировали «серьёзные сбои» в выполнении Минских договорённостей. Стороны договорились о продолжении контактов на высшем уровне.

С 24 июня по 31 августа в зоне конфликта в Донбассе было объявлено «хлебное перемирие» для сбора урожая. 21 июля в министерстве иностранных дел Германии заявили о провале режима прекращения огня. По словам представителя ведомства, у сторон вооружённого конфликта нет достаточной политической воли для соблюдения условий перемирия.