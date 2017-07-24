СБУ следила за военным ЛНР



Украинские спецслужбы пытались отслеживать передвижения военнослужащего самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Владимира Ткаченко . С таким заявлением выступил сам сотрудник Народной милиции непризнанной республики. Его слова передаёт портал LIFE.

«У меня в квартире также проживает моя подруга Ирина, у неё заработков постоянных нет. Недавно у меня был день рождения, и она мне подарила мобильный телефон. Я навёл справки, стоимость телефона — около 10 тысяч рублей, у меня возникли подозрения. Я знал, что ранее Ирина проживала на территории, подконтрольной ВСУ, и её родители находятся на той стороне», — заявил Ткаченко.

