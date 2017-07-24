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СБУ следила за военным ЛНР
Украинские спецслужбы пытались отслеживать передвижения военнослужащего самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Владимира Ткаченко. С таким заявлением выступил сам сотрудник Народной милиции непризнанной республики. Его слова передаёт портал LIFE.
«У меня в квартире также проживает моя подруга Ирина, у неё заработков постоянных нет. Недавно у меня был день рождения, и она мне подарила мобильный телефон. Я навёл справки, стоимость телефона — около 10 тысяч рублей, у меня возникли подозрения. Я знал, что ранее Ирина проживала на территории, подконтрольной ВСУ, и её родители находятся на той стороне», — заявил Ткаченко.
Настройки телефона Sigma X-Treme были изменены таким образом, чтобы можно было следить за пользователем. Сама Ирина заявила, что была вынуждена выполнять задания Службы безопасности Украины (СБУ), так как в заложниках у сотрудников ведомства находились её брат и пять несовершеннолетних сестёр. Девушка работала под псевдонимом Марта. По словам девушки, она не успела передать украинской стороне секретную информацию.
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