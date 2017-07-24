Конфликт в Идлибе резко приблизил Асада к окончательной победе

Террористы из откровенно невменяемой группировки Тахрир аш-Шам установили контроль над сирийским Идлибом, выбили оттуда всех конкурентов, вышли на турецкую границу и захватили значительное количество западного вооружения на складах. Но этот странный успех в междоусобной борьбе может очень дорого им обойтись. В результате короткой вооруженной стычки между двумя исламистскими группировками, контроль над городом Идлиб и большей частью одноименной провинции перешел в руки наиболее радикальной и непримиримой банды джихадистов – Ха'йят Тахрир аш-Шам. Прочие группы либо рассеяны, либо перешли на сторону победителей.



Провинция Идлиб – крупнейшая густонаселенная зона в Сирии, по-прежнему удерживаемая террористическими организациями и некоторыми частями «светской» оппозиции. Немудрено – именно в Идлиб свозили разномастных «борцов с режимом» из многочисленных «котлов», если они соглашались временно сложить оружие, но не соглашались вовсе свернуть свою борьбу.





Конфликт между обитателями этого «заповедника» начался примерно полгода назад. Тогда террористы из Джебхат ан-Нусры (на тот момент они уже именовали себя Джебхат Фатх аш-Шам) обвинили более умеренные группировки в том, что они сотрудничают с США и Турцией и помогают наводить беспилотники на позиции нусровцев, а это, между прочим, «предательство дела джихада». Так начались междуусобные столкновения, в которых нусровцы побеждали за явным преимуществом и за короткий срок выбили более умеренных из четырех десятков населенных пунктов внутри «заповедника». В панике мелкие группировки стали прибиваться к более крупному союзнику – группировке Ахрар аш-Шам , за которой стояли Кувейт и молчаливое непротивление Турции.



Процесс размежевания шел несколько месяцев и привел к формированию в Идлибе двух крупных группировок, по идеологическим соображениям ненавидящих друг друга даже сильнее, чем Башара Асада . Их условно поделили на «черных» и «зеленых» (по цветам знамен и символики), благо разбираться в их догматических расхождениях большинству западных наблюдателей попросту лень.

«Черные» - это Тахрир аш-Шам, нынешние победители, стоящие на непримиримых позициях ко всему миру вокруг них до тех пор, пока он не примет «правильный» извод ислама и не начнет жить по шариату. В эту группу вошли бывшая ан-Нусра, бригада Нуреддин аз-Зинки (более всего запомнившаяся казнью ребенка, хотя это всего один эпизод из многих), Джейш ас-Сунна, Лиуа аль-Хакк, Джебхат Ансар ад-Дин, а также значительно число мелких групп, ранее подчинявшихся Ахрар аш-Шам. Возглавил эту инфернальную банду еще один перебежчик из Ахрар аш-Шама – Абу Джабер.





К «зеленым», собранным вокруг Ахрар аш-Шам, записались множество мелких групп самой разной направленности – от «умеренных» исламистов до светских отрядов. Почему-то считается, что «зеленые» более приемлемы для переговорного процесса, к тому же, их практически открыто поддерживает Кувейт и Турция. По этой причине многие полагают, что этим изводом боевиков можно если не управлять, то, по крайней мере, удерживать их от бросающихся в глаза актов насилия. Эту же ошибку в свое время допустило ЦРУ , считая, что может кем-то манипулировать через так называемый «распределительный центр» в провинции Хатай в Турции, который должен был направлять потоки оружия в пользу «хороший парней». Чем это закончилось, все теперь знают.

Новая группировка – Ха'йят Тахрир аш-Шам – появилась на свет очень «вовремя» - практически одновременно со слухами о том, что Россия и Турция могут договорить о совместном введении войск в «заповедник Идлиб» «в целях реализации плана по зонам деэскалации». И, появившись, заявила, что ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в переговорах в Астане и Женеве и не признает никаких посредников (не только Россию, Турцию и Иран, но даже Саудовскую Аравию). При этом «зоны деэскалации» были объявлены «харамом»:



«Переговоры в Женеве и в Астане дали большую возможность для согласия в захвате многих освобожденных ранее территорий и выселения населения с этих территорий. Это приводит к остановке Джихада. И также они хотят заблокировать Идлиб, а это в свою очередь приведет к выселке населения других областей таких как Восточная Гута, Дараа и захвату восточных районов в направлении Дейр Зор. Мы заявляем, что не оставим своих братьев в беде и не допустим сдачу России и Ирану Гуты, Дараа, северного риф Хомса и других территорий», - излагает группировка на плохом русском (орфография сохранена; есть данные, что за русскоязычную пропаганду в Тахрир аш-Шам отвечают выходцы из Северного Кавказа). По-арабски же она обещает «продолжить Джихад» и призывает к стойкости.



До воскресенья Тахрир аш-Шам контролировала примерно половину города Идлиб – столицы одноименной провинции. При этом в пятницу вроде бы было достигнуто очередное соглашении о перемирии, на что группировка Ахрар аш-Шам откровенно купилась. В итоге «черные» это перемирие вероломно нарушили и примерно за сутки выбили «зеленых» из всего Идлиба, погнав до турецкой границы и заняв стратегический погранпереход Баб аль-Хауа.



Ахрар аш-Шам стала разваливаться на глазах. Сотни ее сторонников бросили позиции и неорганизованно побежали из Идлиба, а некоторые катибы предпочли примкнуть к победителям. (Катибы –самостоятельные подразделения типа батальона, непонятно как сформированные и управляемые.Сам термин пришел из Ливии, с магрибского диалекта арабского языка, где так называли любую мелкую антикаддафистскую группу, но прижился и в условиях сирийского диалекта, наиболее близкого к кораническому).



К примеру, в состав Тахрир аш-Шам добровольно влилась крупная группировка Абу Дарда аль-Исламийя, выдавшая победителям склады с американским и турецким вооружением. Без боя сдался и квартал Кафр-Рохин, где к «черным» перебежали «Усуд аль-Ислам», «Халид ибн Валид» и «Усуд Бани Умайя». В результате численность боеспособных частей «черных» выросла в несколько раз (по состоянию на пятницу в Идлибе было чуть более тысячи «черных», сейчас – более пяти тысяч, считая перебежчиков), а Ахрар аш-Шам практически прекратила существование, и можно говорить о ее «недружественном поглощении» силами Ха'йят Тахрира.



Под контролем «зеленых» остается лишь местность Джебель аль-Зауийя на юго-востоке «заповедника» и город Ариха. А ведь каких-то полгода назад численность Ахрар аш-Шам, включая катибу в Хаме (Абуль Фида'а – «Отец искупления») и Коуафиль аль-Шухада («Караваны шахидов») насчитывала до 16 тысяч вооруженных людей и стабильно финансировалась из Кувейта. Шейх Абдул-Раззак аль-Махди уже объявил о прекращении боевых действий в Идлибе и о возможном слиянии Ахрар аш-Шам и Ха'йят Тахрир аш-Шам.



В свою очередь, «черные», выйдя на турецкую границу, повели себя классическим ближневосточным образом. А именно – обратились к туркам с предложением передать погранпереход Баб аль-Хауа некой «нейтральной» группировке в качестве «жеста доброй воли». На деле это будет означать занятие турками погранперехода при фактическом сохранении за Тахрир аш-Шам всей остальной территории Идлиба, захваченной за три дня, включая сам город Идлиб. Отдать три копейки на благотворительность, заработав три рубля, - обычный для региона метод торговли.



Единственной серьезной потерей «черных» за эти дни стала странная смерть одного из основателей ан-Нусры Абу Мухаммада аль-Шухэйля. Его тело без очевидных признаков насильственной смерти было найдено в доме в Идлибе, где он жил в последнее время. Большинство источников настаивает на том, что аль-Шухэйль был отравлен неизвестным ядом, но другие утверждают, что этот относительно молодой человек уже давно болел, потому лично не участвовал в боевых действиях и умер от сердечного приступа. Второе, кстати, не исключает первого.





Стоит отметить, что по степени отмороженности в деле трактовки Корана Тахрир аш-Шам далеко обгоняет даже ИГИЛ . Свой «поход на Идлиб» «черные» начали как раз с уничтожения так называемых «спящих ячеек» ИГИЛ, причем, осуществили они эту акцию гораздо эффективнее, чем ЦРУ. Видимо, сказались внутренние связи, старые знакомства и инфильтрация перебежчиков, которые и помогли накрыть сеть ИГИЛ. А это как раз те методы, которых не хватает американским и европейским спецслужбам. Сторонники Абу-Бакра (живого или мертвого) пытались сопротивляться, организовали несколько покушений на командование Тахрир аш-Шам путем взрыва джихад-мобилей, но силы были не равны.

Однако то, что на первый взгляд кажется несомненным успехом самой радикальной джихадистской группировки в Сирии, может стать началом ее конца, причем, довольно мучительного.



Полная недоговороспособность Тахрир аш-Шам и их средневековое поведение не оставляют выбора. И если ранее разговоры о совместной российско-турецкой операции в «заповеднике» считались только слухами и не выходили за рамки стратегии «зон деэскалации», то теперь ничто никого не сдерживает. С момента захвата власти в Иблибе, «черные» превратились в одну большую мишень для российских ВКС и турецкой артиллерии. Причем, теперь речь может идти о целях в самом городе Идлибе, который ранее авианалетам и ракетным ударам не подвергался, благо ныне покойная группировка Ахрар аш-Шам согласилась участвовать в переговорах в Астане.



Возможно даже то, что к уничтожению Тахрир аш-Шам подключится и проамериканская коалиция, если найдется, чем. В конце концов, ЦРУ уже официально сообщило о прекращении поддержки каких-либо вооруженных групп в Сирии. Кинули, конечно, бывших союзников, но американцы сами себе таких союзников выбирали, не сориентировавшись в обстановке.



Таким образом, «черные» подставились сами. Еще несколько дней назад целые отряды экспертов в Москве, Каире, Аммане и Дамаске ломали голову, как быть с «заповедником», который за два последних года притянул в себе наиболее невменяемые силы, но теперь эта работа не нужна. Договариваться с Тахрир аш-Шам просто не о чем. Пусть ждут ракеты. Ракеты уже в пути.