В США обнародованы показания агента КГБ, связанные с убийством Кеннеди



Национальный архив США опубликовал в понедельник 3,8 тыс. документов, связанных с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году. В открытый доступ также выложены интервью с бывшим агентом КГБ Юрием Носенко , следует из пресс-релиза ведомства.

"Публикация включает в себя 3,81 тысяч документов, из которых 441 был полностью засекречен, а еще 3,369 тысяч издавались с купюрами", - говорится в заявлении. Отмечается, что всего обнародовано уже 88% хранящихся в архиве документов об убийстве Кеннеди, в ближайшее время последуют новые публикации по этому делу.





Также в онлайн-доступ выложены 17 аудиозаписей интервью с офицером КГБ Юрием Носенко, сбежавшим в США в январе 1964 года. "Носенко заявлял, что, будучи офицером КГБ, вел дело Ли Харви Освальда во время проживания последнего в СССР в 1959-1962 годах", - говорится в сообщение архива. Именно Освальда официальная версия считает убийцей президента.



Как пояснили в Национальном архиве, ранее доступ к документам был запрещен в соответствии с принятым Конгрессом США в 1992 году законом. Согласно нему, все федеральные учреждения были обязаны передать в Национальные архивы имеющиеся у них документы, связанные с расследованием убийства Джона Кеннеди. Всплеск интереса к убийству главы Белого дома был связан с выходом на экраны в 1991 г. наделавшего много шума фильма режиссера Оливера Стоуна "Джей.Эф.Кей", в основу которого легла версия правительственного заговора против президента.

Тогда же была образована независимая комиссия по изучению "убийства века". Задача комиссии, созданной в соответствии с данным законом, заключалась в том, чтобы определить, какие документы следует предать огласке, а какие востребовать у утаивающих их федеральных ведомств и передать в архив. Из соображений национальной безопасности комиссия получила право отложить обнародование документов, но не позднее чем через 25 лет, то есть до 2017 года.



Джон Кеннеди, 100-летие которого праздновали в мае этого года, был убит 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас (штат Техас). Расследовавшая убийство специальная комиссия во главе с председателем Верховного суда США Эрлом Урреном пришла к выводу, что снайпером-одиночкой был Ли Харви Освальд, застреленный через два дня после убийства президента.