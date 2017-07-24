В Донбассе погибли двое ополченцев ЛНР

В самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) под миномётным обстрелом украинских войск погибли два ополченца. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу министерства обороны непризнанной республики.



Инцидент произошёл в районе населенного пункта Сокольники. В ведомстве подчеркнули, что обстрелы со стороны украинской армии происходят на фоне «хлебного перемирия».



Так называемое «хлебное перемирие» было объявлено с 24 июня по 31 августа для сбора урожая.

21 июля в министерстве иностранных дел Германии заявили о провале режима прекращения огня на востоке Украины. По словам представителя ведомства, у сторон вооружённого конфликта нет достаточной политической воли для соблюдения условий перемирия. 20 июля появилась информация, что украинская армия за сутки потеряла убитыми девять военнослужащих.