Украина демонтировала линии связи с Крымом - СМИ



Украина демонтировала соединяющие её с Крымом магистральные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), сообщило агентство «Крыминформ» со ссылкой на компетентный источник. В отличие от информатора агентства, который сообщил, что инфраструктура ВОЛС была уничтожена украинской стороной, гендиректор одного из крупнейших интернет-провайдеров на полуострове Иван Зима не смог заявить то же самое.

Однако по его словам, Крым действительно уже больше недели не получает с территории Украины трафик.



Факт демонтажа (инфраструктуры ВОЛС – прим. Ред.) мы подтвердить не можем. Можем только констатировать тот факт, что со среды, 12 июля, трафик со стороны Украины в Крым не идет — сказал Иван Зима

Он отметил, что, по сути, Крыму вообще не были нужны украинские ВОЛС, так как на полуострове за несколько дней до отключения заработала резервная система оптоволоконной линии передачи с большой пропускной способностью на случай форс-мажорных обстоятельств. Зима заверил, что клиенты провайдера не испытали никаких неудобств.





При этом вице-премьер правительства Дмитрий Полонский сообщил, что сейчас Крым находится в единой инфраструктуре с Россией, а потому «абсолютно независим» от действий Украины.