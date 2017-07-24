Родители смертельно больного Чарли Гарда отказались от судебных разбирательств

Родители смертельно больного младенца Чарли Гарда решили отказаться от дальнейших судебных разбирательств для того, чтобы получить разрешение отправить сына в США на экспериментальное лечение, сообщает The Guardian

Отмечается, что такое решение они приняли из-за того, что долгие судебные заседания помешали им вовремя отправить ребенка на лечение, и теперь "слишком поздно" ехать, так как экспериментальное лечение уже не поможет.

Крис Гард и Конни Йейтс объявили об этом на последнем судебном заседании. Суд ранее посчитал, что больница, в которой находился младенец, должна отключить все аппараты, поддерживающие жизнь маленького ребенка, чтобы он более не страдал. Родители же планировали получить разрешение на то, чтобы вывезти сына в США, где он прошел бы экспериментальное лечение.

Адвокат семьи, Грант Армстронг, отметил, что "для Чарли уже слишком поздно, время ушло", а "лечение уже не будет успешным". Он добавил, что родители приняли "самое болезненное из решений".

По словам защитника, родители мальчика намерены провести то небольшое время, что осталось у их сына, вместе с ним.