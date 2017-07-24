Главные события понедельника

На базе отдыха под Одессой прогремел взрыв

В понедельник, 24 июля, в поселке Затока Одесской области на одной из баз отдыха произошел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на местное управление национальной полиции.

Опубликовано видео резни с бензопилой в Швейцарии

В интернете появилось видео с места нападения человека с бензопилой на прохожих в Швейцарии. Запись опубликовало издание Daily Star.

Совет судей назвал стоимость "свадьбы за $2 млн

Расходы на свадьбу дочери судьи Елены Хахалевой в Краснодарском крае составили пять миллионов рублей. К таким выводам пришел краевой совет судей по результатам проведенной проверки, сообщает «Интерфакс»

Персонал турецкого отеля посмеялся над изнасилованными туристками

Британки, отдыхавшие в турецкой Аланье, дважды подверглись сексуальному насилию на территории отеля Savk Hotel. Об этом сообщает Daily Mail.

Republic сообщил о «секретной тюрьме» ФСБ

Подозреваемых в терактах содержали в «секретной тюрьме» в разное время до официального задержания, сообщает Republic со ссылкой на их жалобы в ЕС ПЧ. Как говорится в заявлениях подозреваемых, их пытали в «тюрьмах», после чего они подписывали признательные показания. Информацию о «тюрьмах» подтвердили изданию два собеседника, знакомые с расследованием уголовных дел о терроризме.

ЕС грозит США санкциями из-за России

Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер призвал в кратчайшие сроки рассмотреть ответные меры Брюсселя на случай, если европейские компании будут затронуты новыми санкциями США против России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой документ, подготовленный к следующему заседанию ЕК.

В Дагестане похитили министра

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В Дагестане похитили регионального министра строительства и ЖКХ Ибрагима Казибекова. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».

Стали известны подробности смерти миллионера Тарасова