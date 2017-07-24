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Главные события понедельника
Фото: Savk Hotel
На базе отдыха под Одессой прогремел взрыв
В понедельник, 24 июля, в поселке Затока Одесской области на одной из баз отдыха произошел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на местное управление национальной полиции.
Опубликовано видео резни с бензопилой в Швейцарии
В интернете появилось видео с места нападения человека с бензопилой на прохожих в Швейцарии. Запись опубликовало издание Daily Star.
Совет судей назвал стоимость "свадьбы за $2 млн
Расходы на свадьбу дочери судьи Елены Хахалевой в Краснодарском крае составили пять миллионов рублей. К таким выводам пришел краевой совет судей по результатам проведенной проверки, сообщает «Интерфакс».
Персонал турецкого отеля посмеялся над изнасилованными туристками
Британки, отдыхавшие в турецкой Аланье, дважды подверглись сексуальному насилию на территории отеля Savk Hotel. Об этом сообщает Daily Mail.
Republic сообщил о «секретной тюрьме» ФСБ
Подозреваемых в терактах содержали в «секретной тюрьме» в разное время до официального задержания, сообщает Republic со ссылкой на их жалобы в ЕСПЧ. Как говорится в заявлениях подозреваемых, их пытали в «тюрьмах», после чего они подписывали признательные показания. Информацию о «тюрьмах» подтвердили изданию два собеседника, знакомые с расследованием уголовных дел о терроризме.
ЕС грозит США санкциями из-за России
Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер призвал в кратчайшие сроки рассмотреть ответные меры Брюсселя на случай, если европейские компании будут затронуты новыми санкциями США против России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой документ, подготовленный к следующему заседанию ЕК.
В Дагестане похитили министра
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В Дагестане похитили регионального министра строительства и ЖКХ Ибрагима Казибекова. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».
Стали известны подробности смерти миллионера Тарасова
Причиной смерти первого советского миллионера Артема Тарасова, предположительно, стало применение экспериментального метода лечения рака. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на близких бизнесмена.
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