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Трамп сменил главу аппарата Белого дома
Президент США Дональд Трамп назначил министра национальной безопасности Джона Келли (John Kelly) новым главой аппарата Белого дома. Об этом глава государства написал в своем Twitter.
Американский лидер поблагодарил Райнса Прибуса за проделанную работу, отметив, что они «вместе добились многого».
27 июля новый директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи прилюдно обматерил Прибуса из-за подозрений в утечках информации. «Прибус — хренов параноидальный шизофреник», — заявил он, пообещав в скором времени отправить чиновника в отставку.
Райнс Прибус до победы Трампа на президентских выборах в 2016 году возглавлял Национальный комитет Республиканской партии, от которой выдвигался нынешний президент.
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