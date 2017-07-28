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Скарамуччи в грубой форме оценил коллег из Белого дома
Фото: © REUTERS / Jonathan Ernst
Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, не стесняясь в выражениях, дал оценку рабочим качествам своих коллег в администрации президента США Дональда Трампа.
Журналист издания New Yorker Райан Лицца сообщил, что Скарамуччи позвонил ему в среду вечером, чтобы узнать источник утечки информации из Белого дома и, не добившись результата, обрушился с бранью на других высокопоставленных сотрудников.
Главной мишенью нелицеприятных высказываний Скарамуччи стали помощник президента по стратегическим вопросам Стивен Бэннон и руководитель аппарата Белого дома Ринс Прибас. Журналист отмечает, что Скарамуччи не требовал, чтобы состоявшийся разговор проходил "не под запись" или остался конфиденциальным.
"Ринс – это чертов параноидный шизофреник, он параноик", — заявил Скарамуччи, добавив, что Прибас будет вскоре уволен.
Коснувшись Бэннона, Скарамуччи в чрезвычайно грубой форме дал понять, что, по его мнению, помощник президента обслуживает в Белом доме свои собственные интересы.
Скарамуччи уже откликнулся на публикацию материала в своем микроблоге в Twitter. "Я иногда использую красочный язык. Я буду воздержан в этой области, но не брошу страстной борьбы за повестку Дональда Трампа", — написал он.
Финансист Энтони Скарамуччи был назначен директором Белого дома по коммуникациям всего неделю назад. Его назначение уже стало причиной отставки пресс-секретаря президента Трампа Шона Спайсера, не согласного с этой кандидатурой.
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