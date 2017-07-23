Россия может заработать на арабской блокаде Катара

Посол Катара в Москве видит Россию в будущем одним из главных экономических партнеров. Такие лестные слова обусловлены, прежде всего, поиском новых союзников пребывающей в арабской изоляции Дохой. Однако российско-катарское экономическое сотрудничество действительно имеет большой потенциал. В каких сферах Москва ждет катарских инвестиций? На фоне блокады со стороны арабских стран в политике Катара начинает наблюдаться поворот в сторону России. Кризис в Персидском заливе положительно скажется на экономических отношениях России и Катара, Москва станет одним из главных партнеров Дохи, заявил в воскресенье катарский посол в Москве Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в пятницу объявил, что страна в условиях блокады «получает новые экономические перспективы», напомнил посол. «Россия определенно будет, я бы сказал, одним из главных партнеров в этом создаваемом плане экономического развития», – подчеркнул в связи с этим аль-Аттыйя.



«Катар нуждается в демонстрации союзничества»



В начале июня Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, а позднее к ним присоединились Йемен, Ливия и еще несколько арабских стран. Формально они обвинили Доху в поддержке террористических организаций, вмешательстве во внутренние дела государств и раскачивании ситуации в регионе. Реальные причины конфликта – политические. Курс Катара зачастую идет вразрез с политическими установками арабских стран, в первую очередь Саудовской Аравии. Кроме того, их не устраивает сдержанная политика катарцев в отношении Ирана.



Помимо разрыва дипотношений арабские страны фактически установили транспортную и экономическую блокаду Катара. Для прекращения изоляции они предложили Дохе 13 требований. Ультиматум в том числе подразумевает разрыв дипотношений Катара и Ирана, закрытие телеканала Al Jazeera и прекращение строительства турецкой военной базы на территории эмирата. Большинство предъявленных требований абсолютно невыполнимы для Дохи, а потому она, естественно ответила решительном отказом. Позже арабы сократили список требований до шести, но существенных подвижек в разрешении конфликта это не принесло.





На фоне блокады Катар, который и раньше проводил достаточно гибкую внешнюю политику, активно ищет альтернативных партнеров, как в экономической, так и в политической сфере. Действия арабских стран раскритиковали США и страны Евросоюза . Решительную поддержку Катару выразили Турция и Иран. Кувейт выступил в качестве посредника между сторонами конфликта. Россия же выразила готовность оказать помощь заблокированной стране, а также призвала к скорейшему урегулированию кризиса. Москва заняла в этом конфликте конструктивную позицию, подчеркнул посол аль-Аттыйя, добавив, что она «на протяжении многих лет являлась защитником принципов уважения национального суверенитета и невмешательства в дела других государств».

Определенную заинтересованность в более тесном сотрудничестве с Москвой Доха проявляла и ранее, однако нынешнее резкое потепление в отношениях связано именно с позитивной для Катара позицией России, а также поиском альтернативных партнеров. Поэтому заявление катарского посла, следует списывать, прежде всего, на этот счет.





«Катар нуждается в демонстрации союзничества», - заявил газете ВЗГЛЯД начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов и вооруженных сил региона Института инновационного развития Антон Мардасов . «Я думаю, в этом заявлении больше политики, чем экономики, так как Катар в нынешнем кризисе нуждается в странах, которые будут его слушать, в политических контактах, чтобы не формировался имидж страны-изгоя, находящейся в изоляции», - объяснил собеседник. В этой связи Доха старается показать отношения с Москвой, выходящие за рамки только дипломатических контактов, добавил он.



Такую точку зрения разделяет и эксперт аналитического центра КУБ ведущая телеканала «Звезда» Надана Фридрихсон. Катар находится в изоляции и понимает, что союзников у него не так много, конечно, будет звучать такая приятная риторика в отношении России, подчеркнула она газете ВЗГЛЯД. «Если блокада будет продолжаться странами Персидского залива, они, по сути, будут подталкивать Катар к новым союзническим отношениям».

Экономические проекты в нефтегазовом секторе





В то же время Россия и Катар действительно обладают неплохим потенциалом для развития экономического партнерства. Тем более, что определенные наработки в этой сфере уже существуют. У России и Катара есть экономические проекты в нефтегазовом секторе, отметил Мардасов. В частности, он напомнил про покупку Дохой акций Роснефти . Он считает, что политические контакты Москвы и Дохи в период изоляции стороны могут конвертироваться во что-то реальное, в расширение экономического сотрудничества. Однако, по его мнению, вряд ли это будут масштабные проекты.

Фридрихсон настроена оптимистичнее. Она напомнила, что две страны еще до арабской блокады вели переговоры в инвестиционной сфере. Вот и сейчас она считает, что в первую очередь сотрудничество будет касаться катарских инвестиций в российскую экономику. Во вторую очередь, по ее мнению, это будет газовая область. «Россия и Катар - конкуренты, но если будут сотрудничать, то смогут договориться о том, чтобы совместно осваивать европейский рынок», - подчеркнула собеседница. «Катару в этом смысле еще выгоден Иран, как страна-транзитер, и турецкая сторона. Если в перспективе эти отношения не разрушатся, то Россия сможет превратиться из главного газового соперника в напарника», - добавила она.





Еще более позитивной точки зрения придерживается председатель Российско-Катарского делового совета (РКДС) Торгово-промышленной палаты РФ Ахмет Паланкоев. Он подчеркнул газете ВЗГЛЯД, что согласен с заявлением посла Катара и видит большой потенциал для России в экономическом сотрудничестве с этой страной. Так как сотрудничество до сих пор было близким к нулю, то существует большой потенциал для его роста и широкий спектр сфер, указал собеседник. Доха владеет передовыми производствами в нефтегазовой сфере, а все остальное она импортирует, добавил он. «А сегодня в связи с курсом нашей валюты это очень хороший задел», - отметил глава РКДС.

Паланкоев подчеркнул, что он видит потенциал для российских поставок в разных областях, в частности это могут быть технологии, услуги, сельскохозяйственная продукция. «Надо смотреть ниши, где российские услуги и товары могут быть Катару интересны», - подчеркнул он.



После блокады Катар испытывает определенные проблемы с продовольствием, которые ему частично компенсировали Иран и Турция. В этой связи собеседник указал, что российские сельхозпроизводители также могли бы воспользоваться этой ситуацией, а потому РКДС сейчас активно изучает данный вопрос. Напомнил он и про большой инвестиционный потенциал Катара. Кроме того, по мнению Паланкоева, возможна совместная работа Дохи и Москвы в третьих странах, например за счет объединения российских технологий и катарских инвестиций. Не исключил он и возможность в дальнейшей перспективе сотрудничества в сфере ВТС, если политические отношения продолжат улучшаться.



Взаимодействие с Катаром укрепляет позиции России на Ближнем Востоке



Перспективы сближения существуют не только в экономике. Неплохие предпосылки есть и для усиления взаимодействия с Катаром в политической сфере, несмотря на то, что до нынешнего момента отношения двух стран были довольно неоднозначными.



В первую очередь это сирийское направление, отметила Надана Фридрихсон. «Нас очень интересует та информация, которой Катар владеет, в первую очередь, о финансировании разных групп боевиков. Если Катар поделится этим, то мы получим большое преимущество на сирийском направлении», - подчеркнула она.



Антон Мардасов также подчеркнул, что в сирийском кризисе есть широкое поле для сотрудничества Москвы и Дохи. Катару очень заинтересован в дальнейшем развитии российской инициативы создания зон деэскалации в Сирии, указал собеседник. Поэтому, если Москва нацелена на достижение политического компромисса и диалога сирийского правительства с оппозицией, то здесь есть неплохая площадка для взаимодействия с Катаром, считает он. Кроме того, по его мнению, через Доху можно налаживать контакты с различными «нерегулярными форированиями» по линии спецслужб, например для освобождения граждан в разных точках мирах, как это сейчас делают американцы.



В качестве еще одного трека политического сотрудничества Мардасов выделил Ливийский кризис. Россия имеет неплохие контакты с лидером Ливийской национальной армии фельдмаршалом Халифой Хафтаром и настаивает на компромиссе между ним и главой Правительства национального единства Фаизом Сарраджем. В этой связи Москва могла бы использовать позиции Дохи, активно поддерживающего правительство в Триполи, для усиления контактов с Сарраджем, полагает собеседник. В любом случае, по мнению эксперта, взаимодействие с Катаром будет способствовать еще большему укреплению позиций России на Ближнем Востоке.