Глава Донецкой области рассказал о встрече со спецпредставителем США по Украине



Глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что обсудил установившуюся на линии разграничения в Донбассе ситуацию вместе со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером

«Говорили о ситуации на линии разграничения, поднимали вопросы гуманитарного плана, в частности, поддержки временно перемещённых лиц», — написал Жебривский на своей странице в Facebook.



Он отметил, что Волкер решил сам увидеть, что происходит на востоке Украины накануне очередного ранга переговоров в Минске.



«Курт Волкер подтвердил неизменность курса США по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», — добавил глава администрации.



Ранее сообщалось, что Волкер предоставит американским властям рекомендации по решению ситуации в Донбассе после ряда встреч.