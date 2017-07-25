Спецпредставитель США по Украине рассказал о планах отправить оружие Киеву



Специальный представитель по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что Вашингтон «активно рассматривает» возможность отправить оружие Киеву. Об этом в понедельник, 24 июля, он рассказал в интервью «Би-би-си»

Волкер отметил, что поставка Вашингтоном вооружений украинским военным может изменить подход Москвы и добавил, что не считает подобный шаг провокационным. «Оборонительное вооружение помогло бы остановить Россию, которая угрожает Украине», — заявил Волкер.



Он признал, что оружие может быть не отправлено Украине из-за боязни американского истеблишмента «разозлить Россию»



Также Волкер отметил, что установить мира на востоке Украины можно только с помощью нового стратегического диалога с Россией.





Волкер находился на Украине с 21 по 24 июля. Спецпредставитель Госдепа посетил Донбасс и заявил, что в регионе идет «горячая война». Также он встретился с украинскими властями в Киеве, где обсудил пути «восстановления суверенитета Украины и ее территориальной целостности».

Вооруженное противостояние ополченцев и украинских силовиков на юго-востоке страны длится с апреля 2014 года. С тех пор стороны не раз договаривались о перемирии, однако режим прекращения огня регулярно нарушается. По данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 10 тысяч человек.