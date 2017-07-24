Персонал турецкого отеля посмеялся над изнасилованными туристками

Британки, отдыхавшие в турецкой Аланье, дважды подверглись попыткам сексуального насилия на территории отеля. Об этом сообщает Daily Mail.

При этом, по словам девушек, полиция и сотрудники отеля проигнорировали их просьбы о помощи.

По данным издания, три 19-летние девушки приехали в Турцию вместе со своим другом. На третью ночь пребывания одна из них подверглась домогательствам со стороны сотрудника отеля, но ей удалось вырваться.

Позже другая девушка заявила, что ночью ей пришлось убегать от группы мужчин, которые начали преследовать ее на пляже. Когда туристы попыталась сообщить о своих проблемах сотрудникам отеля, те лишь «посмеялись» над ними. Работники отеля заявили, что туристы сами виноваты, так как «выпивают» и «ищут группового секса». Мать одной из девушек заявила, что британское посольство порекомендовало туристам покинуть этот район.

В итоге британцам предоставили «альтернативное жилье» в другой местности.