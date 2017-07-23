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Сенатор Маккейн ушел с дочерью в поход
Американский сенатор Джон Маккейн смог сходить в поход с дочерью, пережив операцию на мозге. Об этом сообщила Меган Маккейн на своей странице в Twitter, опубликовав совместное фото на фоне живописной природы.
На снимке они запечатлены во время прогулки с собакой по Аризоне. Фотограф сделал снимок со спины. На изображении видно, как отец и дочь отдыхают сидят на скамье и наслаждаются живописным ландшафтом.
Amazing hike with Dad @SenJohnMcCain this morning. Thank you all for your best wishes! pic.twitter.com/P9RR2v91HB— Meghan McCain (@MeghanMcCain) 22 июля 2017 г.
"Удивительный поход с папой сегодня утром. Спасибо всем за ваши наилучшие пожелания!", — дочь Маккейна.
Рак мозга у Маккейна обнаружили 20 июля. Медики диагностировали политику глиобластому — форму опухоли головного мозга.
Сам политик уже пообещал вернуться к государственной деятельности после прохождения лечения, а слова поддержки ему выразили Дональд Трамп, Барак Обама, Хиллари Клинтон и его коллеги по сенату. Маккейн известен своими громкими инициативами и открытой критикой России и ее руководства. «360» рассказывает о главных эпизодах в карьере 80-летнего Джона Маккейна.
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