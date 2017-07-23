Сенатор Маккейн ушел с дочерью в поход



Американский сенатор Джон Маккейн смог сходить в поход с дочерью, пережив операцию на мозге. Об этом сообщила Меган Маккейн на своей странице в Twitter, опубликовав совместное фото на фоне живописной природы.

На снимке они запечатлены во время прогулки с собакой по Аризоне. Фотограф сделал снимок со спины. На изображении видно, как отец и дочь отдыхают сидят на скамье и наслаждаются живописным ландшафтом.



Amazing hike with Dad @SenJohnMcCain this morning. Thank you all for your best wishes! pic.twitter.com/P9RR2v91HB— Meghan McCain (@MeghanMcCain) 22 июля 2017 г.

"Удивительный поход с папой сегодня утром. Спасибо всем за ваши наилучшие пожелания!", — дочь Маккейна.



Рак мозга у Маккейна обнаружили 20 июля. Медики диагностировали политику глиобластому — форму опухоли головного мозга.

