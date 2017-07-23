Израиль сбил выпущенную из сектора Газа ракету

Ракета, выпущенная из сектора Газа в сторону Израиля, сбита в воздухе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильских военных.

По их данным, ракетный запуск был зафиксирован в воскресенье утром из северной части сектора Газа. "Ракета была сбита в воздухе, пострадавших и разрушений нет", - заявили в армии обороны Израиля