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Израиль сбил выпущенную из сектора Газа ракету
Ракета, выпущенная из сектора Газа в сторону Израиля, сбита в воздухе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильских военных.
По их данным, ракетный запуск был зафиксирован в воскресенье утром из северной части сектора Газа. "Ракета была сбита в воздухе, пострадавших и разрушений нет", - заявили в армии обороны Израиля.
В предыдущий раз еврейское государство подвергалось ракетному обстрелу с территории сектора Газа 26 июня. Тогда ВВС Израиля ответили ударами по позициям ХАМАС.
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