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Пентагон: приобретение Турцией у РФ С-400 вызвало бы у США беспокойство
НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Вашингтон был бы встревожен покупкой Анкарой российской системы противоракетной обороны С-400. Об этом заявил в субботу во время выступления на конференции по безопасности в Аспене (штат Колорадо) председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд.
"Они [Турция] не купили у России систему ПВО С-400, и если бы они это сделали, это вызвало бы беспокойство", - сказал он.
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