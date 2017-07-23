Пентагон: власти Сирии не использовали химическое оружие с апреля



Глава объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США Джозеф Данфорд заявил, что сирийские власти не применяли химическое оружия с апреля, когда американские военные нанесли удар по авиабазе Шайрат.

Об этом сообщает РИА Новости.



«Асад получил в апреле сигнал, что будут последствия, если использовать химическое оружие против своих собственных граждан. Время прошло, и он не использовал его с того времени», — заявил он на форуме по безопасности Aspen Institute.



В ночь на 7 апреля США нанесли удар ракетами «Томагавк» по правительственной авиабазе Шайрат в Сирии. Атака была проведена под предлогом хранения там химических веществ.





Ранее директор Центрального разведывательного управления ( ЦРУ ) США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств применения химоружия властями Сирии.