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Пентагон: власти Сирии не использовали химическое оружие с апреля
Глава объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США Джозеф Данфорд заявил, что сирийские власти не применяли химическое оружия с апреля, когда американские военные нанесли удар по авиабазе Шайрат.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Асад получил в апреле сигнал, что будут последствия, если использовать химическое оружие против своих собственных граждан. Время прошло, и он не использовал его с того времени», — заявил он на форуме по безопасности Aspen Institute.
В ночь на 7 апреля США нанесли удар ракетами «Томагавк» по правительственной авиабазе Шайрат в Сирии. Атака была проведена под предлогом хранения там химических веществ.
Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств применения химоружия властями Сирии.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал НСН заявление Помпео.
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