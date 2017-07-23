СМИ: в Британии не знают о судьбе детей-беженцев, прибывших в 2016 году

Британские власти не располагают информацией о местонахождении в стране более сотни детей-беженцев, прибывших в Британию без сопровождения с августа 2016 года, сообщает издание Independent.



Благотворительная организация из французского Кале Refugee Youth Service (RYS) ведет учет детей, которые достигли берегов Великобритании. По данным специалистов организации, в общей сложности 167 детей младше 13 лет прибыли в Британию без сопровождения и считаются "потенциальными жертвами торговли людьми". Из них 104 "пропали без вести" на территории королевства, то есть британские власти не располагают информацией об их местонахождении в стране.



По данным газеты, любой ребенок, прибывший в Великобританию без сопровождения, должен быть встречен сотрудниками пограничной и миграционной служб. Они должны перенаправить его к местным властям, которые будут нести ответственность за его безопасность. Однако дети, прибывающие из Кале, зачастую достигают берегов Британии незаконными путями и поэтому оказываются вне существующей системы безопасности.



Издание уточняет, что число "пропавших" детей может быть намного больше и достигать "сотен человек", поскольку правозащитным организациям Франции и Британии не всегда в полном объеме доступна информация о несовершеннолетних без сопровождения. Правозащитники предупреждают, что дети, местонахождение которых не известно британским властям, могут столкнуться с насилием и эксплуатацией.



В портовом городе Кале находился крупнейший лагерь мигрантов. Несмотря на снос лагеря в ноябре 2016 года, мигранты продолжают прибывать в регион, чтобы пересечь Ла-Манш по Евротоннелю и оказаться в Великобритании.

